Заморозки до -2 возможны в Нижегородской области в ночь на 27 мая
Заморозки до -2 градусов возможны в Нижегородской области в ночь на 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региона со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, температура воздуха и на поверхности почвы предстоящей ночью и утром может понизиться до 0...-2 градусов.
При этом возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (гибелью) сельскохозяйственных культур.
В спасательном ведомстве также готовятся к увеличению количества пожаров из-за нагрузок на системы электроснабжения либо неисправности печного, газового или электрооборудования.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+