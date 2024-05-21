Заморозки до -2 возможны в Нижегородской области в ночь на 27 мая Общество

Заморозки до -2 возможны в Нижегородской области в ночь на 27 мая

Заморозки до -2 градусов возможны в Нижегородской области в ночь на 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региона со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, температура воздуха и на поверхности почвы предстоящей ночью и утром может понизиться до 0...-2 градусов.

При этом возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (гибелью) сельскохозяйственных культур.

В спасательном ведомстве также готовятся к увеличению количества пожаров из-за нагрузок на системы электроснабжения либо неисправности печного, газового или электрооборудования.