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Общество

Заморозки до -2 возможны в Нижегородской области в ночь на 27 мая

26 мая 2024 17:48  [113] Общество
Заморозки до -2 возможны в Нижегородской области в ночь на 27 мая

Заморозки до -2 возможны в Нижегородской области в ночь на 27 мая

Заморозки до -2 градусов возможны в Нижегородской области в ночь на 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региона со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, температура воздуха и на поверхности почвы предстоящей ночью и утром может понизиться до 0...-2 градусов.

При этом возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (гибелью) сельскохозяйственных культур.

В спасательном ведомстве также готовятся к увеличению количества пожаров из-за нагрузок на системы электроснабжения либо неисправности печного, газового или электрооборудования.

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