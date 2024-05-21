Подросток утонул на озере в Богородске Происшествия

фото: СУ СКР по Нижегородской области

Подросток утонул на озере в Богородске. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, организована доследственная проверка по факту гибели 14-летнего мальчика. Трагедия произошла сегодня, 26 мая.

Предварительно установлено, что ребёнок с друзьями купался в месте, которое не было оборудовано для этого.