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Происшествия

Подросток утонул на озере в Богородске

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фото: СУ СКР по Нижегородской области

фото: СУ СКР по Нижегородской области

Подросток утонул на озере в Богородске. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, организована доследственная проверка по факту гибели 14-летнего мальчика. Трагедия произошла сегодня, 26 мая.

Предварительно установлено, что ребёнок с друзьями купался в месте, которое не было оборудовано для этого.

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Теги:
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