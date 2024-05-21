Нижний порог прогрессивного НДФЛ может составить 150 тысяч рублей

Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости".
Согласно информации, такой показатель указан в документах бюджетного комитета Госдумы, в рамках совершенствования налоговой системы.
"Проанализировав все варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по России", - отмечается в тексте документа.
По данным Росстата, средняя зарплата в России на январь 2024 года составляла порядка 75 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о планируемой модернизации налогового законодательства.
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