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Нижний порог прогрессивного НДФЛ может составить 150 тысяч рублей

27 мая 2024 10:25  [110] Экономика

Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости".

Согласно информации, такой показатель указан в документах бюджетного комитета Госдумы, в рамках совершенствования налоговой системы.

"Проанализировав все варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по России", - отмечается в тексте документа.

По данным Росстата, средняя зарплата в России на январь 2024 года составляла порядка 75 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о планируемой модернизации налогового законодательства.

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