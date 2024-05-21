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Общество

Нижегородские вузы представили Приволжский округ на выставке "Россия"

27 мая 2024 10:46  [103] Общество

Фото: Общество "Знание"

Вузы Нижегородской области приняли участие в выставке-форуме "Россия" в Москве в рамках Дня открытых дверей высших учебных заведений ПФО. Об этом сообщили в российском обществе "Знание".

Среди участников, в частности, были НГТУ им. Алексеева, ННГУ им. Лобачевского, НГЛУ им. Добролюбова, Волжский государственный университет водного транспорта, Приволжский исследовательский медицинский университет.

"Дни открытых дверей на главной выставочной площадке страны – это уникальная возможность для вузов всех регионов выйти на широкую аудиторию и рассказать о тех возможностях, которые созданы в высшей школе по всей России. Перспективы профессионального развития, научные разработки, молодежные проекты – на стендах университетов представлено все многообразие университетской жизни. Программа выстроена таким образом, что абитуриенты, родители, любой заинтересованный посетитель выставки может не только получить всю необходимую информацию о вузе, но и почувствовать себя в роли студента, приняв участие в разнообразных мероприятиях", - отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что выставку "Россия" посетили 14 миллионов человек

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Теги:
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