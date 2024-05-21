Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 мая 2024 12:57  [54] СДЭК приостановил приём и выдачу отправлений на ПВЗ
27 мая 2024 12:28  [89] Жара до +28° придёт в Нижегородскую область на этой неделе
27 мая 2024 12:14  [95] Замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев отметил уровень цифровизации нижегородских МФЦ
27 мая 2024 12:02  [96] Международная премия #МЫВМЕСТЕ продолжает приём заявок
27 мая 2024 11:23  [122] Глеб Никитин поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником
27 мая 2024 11:13  [126] Более 60 молодых ученых приняли участие в съезде на площадке НЦФМ в Сарове
27 мая 2024 11:00  [154] Движение на шести участках трассы М-7 в Нижегородской области ограничили из-за ремонта
27 мая 2024 10:46  [139] Нижегородские вузы представили Приволжский округ на выставке "Россия"
27 мая 2024 10:11  [153] Юрий Шалабаев направил поздравление с Общероссийским Днем библиотек
27 мая 2024 09:22  [151] Отбор участников на проект "Время героев" продолжается
Общество

СДЭК приостановил приём и выдачу отправлений на ПВЗ

27 мая 2024 12:57  [54] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В воскресенье, 26 мая, в работе СДЭК произошёл технический сбой, затронувший вычислительные мощности. По этой причине компания временно приостановила обработку посылок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в настоящее время невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ. Все посылки будут выданы получателям после устранения технических проблем.

"В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов", - сообщили в компании, извинившись за доставленные неудобства.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Почта Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph