СДЭК приостановил приём и выдачу отправлений на ПВЗ

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В воскресенье, 26 мая, в работе СДЭК произошёл технический сбой, затронувший вычислительные мощности. По этой причине компания временно приостановила обработку посылок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.
Согласно информации, в настоящее время невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ. Все посылки будут выданы получателям после устранения технических проблем.
"В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов", - сообщили в компании, извинившись за доставленные неудобства.
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