Бесплатный показ инклюзивного спектакля "МУМУ" от Дома культуры "ГЭС-2" пройдет в Выксе Общество

Инклюзивный спектакль "МУМУ" от Дома культуры "ГЭС-2" (Москва) впервые покажут в Выксе в рамках "Театральных сезонов 2024".

Как сообщили в фонде "ОМК-Участие", "МУМУ" – это документальный спектакль, во время которого представители сообщества глухих рассказывают реальные истории: как свои, так и других людей. Через такой формат зрители получат возможность познакомиться с сообществом глухих людей, узнать, с каким проблемами они сталкиваются, узнать в каких-то ситуациях себя.

Благодаря этому спектаклю глухие и слабослышащие люди обретают голос, их истории услышат большое количество людей. В свою очередь зрители получат редкий опыт общения с людьми, коммуникации с которыми в повседневной жизни бывает затруднена.

"Важная задача инклюзии – заполнить пробелы в знаниях, дать недостающую информацию, доступно рассказать о том, из-за чего могут рождаться непонимание и проблемы в общении. Реализуя социальные проекты в Выксе, мы часто взаимодействуем с глухими и слабослышащими людьми. Они охотно участвуют в культурных мероприятиях, ходят на спектакли и выставки, заинтересованы в поиске работы. Спектакль "МУМУ" поможет большему количеству выксунцев лучше узнать и понять чувства, переживания, трудности этих людей, сделает ближе друг к другу. Я благодарю команду "ГЭС-2" за проделанную работу и приглашаю всех желающих прийти на спектакль и насладиться интересным и крайне познавательным действом", - отмечает генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.