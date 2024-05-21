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Спорт

Torpedo SUB-21 завоевало "серебро" молодёжного Кубка мира по футзалу

27 мая 2024 14:19  [47] Спорт

Нижегородская команда Torpedo SUB-21 завоевала "серебро" молодёжного Кубка мира по футзалу Copa Mundo do Futsal Masculino Sub-21 2024. Об этом сообщается на официальной странице профессионального клуба по мини-футболу "Торпедо".

Турнир проходил в бразильском городе Паранагуа. Итоговый матч с бразильской командой Joinville/Krona состоялся накануне, 26 мая.

Матч завершился со счётом 2:4 в пользу хозяев.

"В тяжелейшем равном матче уступаем и становимся серебряными призёрами Copa Mundo do Futsal Masculino Sub-21", - сообщили представители команды в социальных сетях.

Спортсмены ПКМФ "Торпедо" перенесли тяжёлый перелёт, акклиматизацию, пять интенсивных игровых дней - и не допустили ни одного поражения до финального матча.

Стоит отметить, что команда Нижегородской области была единственным российским клубом на этом турнире, представляя не только регион, но и всю страну.

"Гордость за парней, которые бились за всю страну, за Нижегородскую область, за каждого болельщика, с флагом России и гербом Нижегородской области на каждом матче! И, как вишенка на торте, - гимн Российской Федерации на арене Albertina Salmon перед решающей игрой, и всё это в условиях отмены международных соревнований!", - поделились эмоциями в спортивном клубе.

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Теги:
Соревнования Торпедо Футбол
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