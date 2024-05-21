Нижегородские девятиклассники столкнулись с техническим сбоем в день сдачи экзаменов Общество

В министерстве образования Нижегородской области прокомментировали ситуацию, которая возникла у выпускников 9-х классов в регионе 27 мая в день проведения экзаменов.

"В соответствии с федеральным графиком проведения государственной итоговой аттестации девятиклассники сдают экзамены по биологии, информатике, физике, химии и обществознанию. В этот день в регионе произошел технический сбой в работе программного обеспечения, в связи с чем сместилось время начала экзаменов в пунктах их проведения", - рассказали в региональном минобре.

Специалисты незамедлительно организовали работу по устранению возникшей технической проблемы. Руководителям пунктов проведения экзамена даны рекомендации по организации индивидуальной работы с участниками экзамена в рамках Порядка проведения государственной итоговой аттестации и с учетом требований санитарного законодательства.

Продолжительность выполнения экзаменационных работ участниками должна соответствовать времени, установленному расписанием экзаменов.

"Министерство образования и науки Нижегородской области приносит извинения обучающимся, их родителям и педагогам за неудобства, доставленные в результате произошедшего сбоя. Ведомство создало комиссию по проведению проверки причин технического сбоя, отдельная проверка будет проведена по ситуации с обеспечением экзаменуемых водой и питанием", - говорится в сообщении.

С учетом сложившейся ситуации Государственной экзаменационной комиссией принято решение о допуске всех обучающихся, столкнувшихся с техническим сбоем, к повторной сдаче экзаменов в резервные дни.