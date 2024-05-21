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Общество

Глеб Никитин: "В этот день мне хочется сказать слова благодарности всем, кто работает с детьми"

01 июня 2024 09:15  [34] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение в связи с Днем защиты детей.

"Дорогие друзья! День защиты детей – очень важная дата, дающая нам возможность задуматься об их роли в развитии нашего общества.

Нередко взрослые настолько погружены в свои проблемы, что не находят времени и возможности вникнуть в дела тех, кто еще только открывает для себя мир. Такое невнимание чревато последствиями в будущем, когда сегодняшние дети будут выстраивать свою жизнь. Участие необходимо повсеместно: в семье, от родителей и родственников, в садике и школе, в учреждениях дополнительного образования. Дети очень восприимчивы и неверно сказанное слово может повлиять на их дальнейшую судьбу. Хочется, чтобы об этом помнил каждый из нас", - говорится в тексте обращения.

"Детство – это еще и время больших возможностей. Развитие талантов, формирование полезных навыков, помощь в познании мира – от взрослых требуется очень многое. Огромную роль в этом процессе играет государство. Президент России Владимир Путин определил масштабные задачи в сферах образования, здравоохранения, социальной поддержки семей с детьми. Многое удалось сделать в рамках национальных проектов, но еще больше задач впереди. Обязательно будут строиться новые школы и детские сады, обновляться больницы, совершенствоваться система поддержки детства.

В этот день мне хочется сказать слова благодарности всем, кто работает с детьми: нижегородским педагогам, воспитателям, медикам, тренерам и другим представителям отрасли. Ваша деятельность имеет определяющее значение для будущего всей страны. Спасибо тем, кто заботится о детях в семьях:  родным и приемным родителям, опекунам, бабушкам и дедушкам. Нет дела благороднее, чем отдавать частичку своей жизни детям.

Желаю всем ребятам новых полезных знаний, постоянного развития, ярких впечатлений. И, конечно, интересных и незабываемых каникул!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Дети
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