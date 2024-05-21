Сквер рядом с ДК конезавода появился в Починках по проекту ФКГС Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Починки Нижегородской области прошёл праздник, посвящённый открытию нового сквера рядом с конезаводским Домом культуры. Данная территория была приведена в порядок по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Как отметили в пресс-службе областного правительства, сквер у ДК стал седьмым общественным пространством, благоустроенным в Починковском муниципальном округе благодаря нацпроекту. Раньше здесь была запущенная, замусоренная территория.

"Сейчас всё преобразилось, появилась прекрасная зона отдыха для жителей Починок. На всех этапах активно участвовали жители: проголосовали за проект, обсуждали наполнение территории и теперь, надеюсь, с удовольствием будут проводить здесь свое время", - рассказал глава МСУ Починковского округа Нижегородской области Михаил Ларин.

В сквере установили спортивную и детскую площадки, проложили тротуары и оформили газоны, обустроили места для тихого отдыха.

Стоимость проекта составила 7 млн рублей.

По проекту ФКГС в Починковском муниципальном округе ранее ранее также были благоустроены общественные пространства в Ужовке и Наруксове.

В следующем году планируется благоустроить территорию у ещё одного Дома культуры, в центре Починок.

Напомним, благоустройство общественных пространств проходит ежегодно по национальному проекту "Жильё и городская среда", который инициирован президентом России Владимиром Путиным. За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены 1921 дворовая территория и 564 общественные территории, реализовано 25 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.