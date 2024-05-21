Нижегородцев предупреждают о новой финансовой схеме мошенничества Общество

Жителей Нижегородской области предупреждают о появлении новой финансовой схемы мошенничества, которую зафиксировал Банк России.

По информации ЦБ РФ, мошенники начали использовать легенды про якобы безопасный счет. Пострадавшими от действий злоумышленников в последнее время нередко становятся военнослужащие или их близкие родственники.

Регулятор отмечает, что мошенники постоянно подстраиваются под актуальную повестку и используют ее, чтобы обмануть людей. Суть появившейся схемы в том, что людям звонят или пишут, сообщают, что единовременная выплата военным в размере 195 тыс. рублей будет удержана из их денежного довольствия. Эта выплата причитается военнослужащим в соответствии с указом президента РФ. По сценарию злоумышленников причина удержания средств - дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции. Для большей убедительности аферисты направляют в мессенджер "копию выписки" якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России.

Далее мошенники сообщают, что можно избежать списания денег. Чтобы сохранить средства, они предлагают военнослужащему или его родным перевести все деньги с карты на якобы безопасный счет, обещают потом их вернуть. Однако, получив деньги, мошенники исчезают.

При поступлении такого телефонного звонка необходимо прервать разговор. Если вы получили подозрительное письмо по электронной почте или сообщение в мессенджере, не отвечайте на него. Следует помнить, что "безопасных" или "специальных" счетов не существует. Счет, реквизиты которого называют мошенники, принадлежит им. Злоумышленники специально создают ситуации, которые могут вывести человека из психологического равновесия и заставить совершить необдуманные действия.

По любым вопросам, связанным с деньгами, самостоятельно обратитесь в свой банк. Это можно сделать по номеру телефона, указанному на официальном сайте финансового учреждения, или на обороте платежной карты. Перезванивать на номер, с которого поступил звонок, нельзя, так как вы снова попадете на мошенников.