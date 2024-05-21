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Нижегородский доброволец: "Еду на СВО бороться за родную землю и Отечество, за правду и справедливость"

27 мая 2024 17:05  [77] Общество

Фото: Дом народного единства

Группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в учебную часть для подготовки к дальнейшей службе в зоне специальной военной операции по контракту. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Среди контрактников есть люди без боевого опыта, но с боевым настроем.

"Боевого опыта нет, но есть боевой патриотический настрой. Я иду на СВО, чтобы помочь друзьям, родным, близким. Приблизим Победу вместе!", — поделился нижегородский доброволец. 

Один из добровольцев – строитель-каменщик из Пензы. 

"Традиция моей семьи – служить Родине! Мой отец служил подполковником, хочу быть как он. Все поставленные президентом России задачи необходимо выполнить и помочь своей стране", - говорит он, добавляя, что условия контракта в Нижегородской области достойные. 

Государство обеспечивает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 миллион рублей — 195 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тыс. рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Еще один доброволец из Выксы работал слесарем-ремонтником.

"Моя основная задача на заводе заключалась в наладке техники при ее выходе из строя. Могу ремонтировать боевые машины, а также работать водителем. Еду на СВО бороться за родную землю и Отечество, за правду и справедливость", - сказал доброволец. 

Защитники Родины из пункта отбора отправились в учебный центр, где пройдут курс обучения и только после этого пополнят ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать вопросы о зачислении в новые военные формирования, по вопросам вступления в которые необходимо обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Дом народного единства СВО
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