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Общество

День оказания бесплатной юрпомощи пройдёт в Нижегородской области 31 мая

27 мая 2024 17:32  [28] Общество

В Нижегородской области 31 мая с 10:00 до 16:00 состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Мероприятие будет организовано на площадке Штаба общественной поддержки (Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а). Оно пройдёт при содействии региональной общественной приёмной партии и Нижегородского регионального отделения "Ассоциации юристов России".

Приём граждан проведут представители АЮР, областной нотариальной палаты, Палаты адвокатов Нижегородской области, а также специалисты региональной общественной приёмной партии, аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.

Консультации состоятся в очном и в дистанционном форматах.

Предварительная запись по телефону: 8 (831) 435-14-01.

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Теги:
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