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Происшествия

Более 20 водителей в нетрезвом виде задержаны за сутки в Нижегородской области

28 мая 2024 09:15  [102] Происшествия

В Нижегородской области за минувшие сутки 27 мая было задержано 23 водителя в нетрезвом виде. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Согласно информации, на нижегородских дорогах за указанный период произошло 62 ДТП без пострадавших и еще 14 автоаварий, в которых пострадали люди.

Так, за сутки на дорогах региона 2 человека погибли и еще 12 получили ранения в результате ДТП.

Кроме того, сотрудники полиции выявили и задержали 11 водителей, у которых не было право управления транспортным средством.

Ранее сообщалось, что почти 40 водителей в состоянии опьянения задержали на дорогах Нижегородской области за сутки.

 

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Теги:
ГИБДД Транспорт
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