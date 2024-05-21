Более 20 водителей в нетрезвом виде задержаны за сутки в Нижегородской области

В Нижегородской области за минувшие сутки 27 мая было задержано 23 водителя в нетрезвом виде. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
Согласно информации, на нижегородских дорогах за указанный период произошло 62 ДТП без пострадавших и еще 14 автоаварий, в которых пострадали люди.
Так, за сутки на дорогах региона 2 человека погибли и еще 12 получили ранения в результате ДТП.
Кроме того, сотрудники полиции выявили и задержали 11 водителей, у которых не было право управления транспортным средством.
Ранее сообщалось, что почти 40 водителей в состоянии опьянения задержали на дорогах Нижегородской области за сутки.
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