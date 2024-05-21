Иноагенты не смогут участвовать в выборах местного уровня Политика

Депутаты нижегородского Заксобрания на комитете по госвласти обсудили внесение изменений в региональный закон о выборах. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Законопроектом предлагается ввести ограничения на участие в выборах местного уровня для лиц, включенных в реестр иностранных агентов.

До начала сдачи документов на регистрацию такой кандидат должен прекратить этот статус, иначе ему откажут в регистрации. Ограничения касаются также доверенных лиц кандидатов и общественных наблюдателей, имеющих статус иностранных агентов. Также иноагенты не могут быть уполномоченными представителями избирательных объединений.

Во время обсуждения было отмечено, что если в заявлении о согласии баллотироваться было указано, что кандидат является иноагентом, то в избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, ему потребуется предоставить уведомление об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда.

"Такое решение принимается своевременно, так как в этом году в Нижегородской области пройдут выборы депутатов в представительные органы МСУ. Аналогичные изменения будут внесены в другие региональные законы о выборах", - заключил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗСНО Владимир Паков.

По результатам обсуждений депутаты рекомендовали принять законопроект сразу в двух чтениях. Вопрос включён в повестку заседания Заксобрания 30 мая.

Ранее сообщалось, что рекламу на ресурсах иноагентов запретили в России