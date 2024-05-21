Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
28 мая 2024 09:29  [94] Иноагенты не смогут участвовать в выборах местного уровня
27 мая 2024 19:08  [303] Глеб Никитин представил Абдулле Арипову потенциал Нижегородской области
27 мая 2024 16:21  [244] Олег Дикун возглавил отделение посольства Белоруссии в Нижнем Новгороде
25 мая 2024 13:19  [551] Бывший главный федеральный инспектор по Нижегородской области Валерий Евлампиев скончался 25 мая
25 мая 2024 10:28  [543] Полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову исполнилось 60 лет
24 мая 2024 19:05  [1128] Эксперт-мониторинг событий с 17 по 24 мая 2024 года от АНО "Минин-центр"
24 мая 2024 16:41  [794] Депутатам Госдумы и ЗСНО придется согласовывать свои зарубежные поездки с ФСБ
24 мая 2024 15:18  [593] Сергей Судьин: "Праймериз "Единой России" интересен мне как канал вертикальной политической мобильности"
24 мая 2024 15:10  [429] Предварительному внутрипартийному голосованию "Единой России" - 15 лет
24 мая 2024 15:02  [465] Евгений Семенов: "Праймериз - это отличный инструмент внутрипартийной мобилизации накануне выборов"
Политика

Иноагенты не смогут участвовать в выборах местного уровня

28 мая 2024 09:29  [94] Политика

Депутаты нижегородского Заксобрания на комитете по госвласти обсудили внесение изменений в региональный закон о выборах. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Законопроектом предлагается ввести ограничения на участие в выборах местного уровня для лиц, включенных в реестр иностранных агентов.

До начала сдачи документов на регистрацию такой кандидат должен прекратить этот статус, иначе ему откажут в регистрации. Ограничения касаются также доверенных лиц кандидатов и общественных наблюдателей, имеющих статус иностранных агентов. Также иноагенты не могут быть уполномоченными представителями избирательных объединений.

Во время обсуждения было отмечено, что если в заявлении о согласии баллотироваться было указано, что кандидат является иноагентом, то в избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, ему потребуется предоставить уведомление об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда.

"Такое решение принимается своевременно, так как в этом году в Нижегородской области пройдут выборы депутатов в представительные органы МСУ. Аналогичные изменения будут внесены в другие региональные законы о выборах", - заключил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗСНО Владимир Паков.

По результатам обсуждений депутаты рекомендовали принять законопроект сразу в двух чтениях. Вопрос включён в повестку заседания Заксобрания 30 мая.

Ранее сообщалось, что рекламу на ресурсах иноагентов запретили в России

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Законодательное собрание Законопроекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph