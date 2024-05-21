Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 июня 2024 09:45  [23] Евгений Люлин: "Мы формируем экологическую культуру в обществе"
05 июня 2024 09:24  [58] Глеб Никитин представил Владимиру Путину предложения по развитию автотуризма
05 июня 2024 09:10  [82] Глеб Никитин: "От состояния окружающей среды зависит жизнь каждого человека"
04 июня 2024 18:53  [242] Арт-пространство для туристов открылось на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде
04 июня 2024 18:26  [276] Подрядчик завершил капремонт участка трассы Р-158 в Нижегородской области на 40 %
04 июня 2024 18:02  [247] Нижегородка-участница СВО с позывным "Чип" награждена медалью "За спасение погибавших"
04 июня 2024 17:46  [301] Площадь Свободы в Нижнем Новгороде попала в топ-3 самых дорогих торговых улиц России
04 июня 2024 17:32  [286] Огромные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 4 июня
04 июня 2024 17:06  [239] Нижегородского перевозчика осудили за взятку руководству Ространснадзора по ПФО
04 июня 2024 16:47  [262] Электросамокаты в России предложили маркировать госномерами
Общество

Евгений Люлин: "Мы формируем экологическую культуру в обществе"

05 июня 2024 09:45  [23] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем эколога.

"Поздравляю с Днем эколога специалистов природоохранных ведомств, волонтеров, добровольцев, представителей СМИ, экспертов – всех, кто считает себя ответственным за экологическое благополучие!

Рациональное использование природных ресурсов занимает не последнее место в ряду приоритетов развития страны и региона. Решая задачи создания современной инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления, внедряя безопасные для природы технологии на предприятиях, развивая системы мониторинга качества воздуха, воды, почвы, мы формируем экологическую культуру в обществе.

Давайте бережно заботиться о природе родного края, сохранять многообразие флоры и фауны, чтобы наши потомки были благодарны нам за ответственное отношение к окружающей среде!", - сказал спикер регионального парламента.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Праздники Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph