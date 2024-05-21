Евгений Люлин: "Мы формируем экологическую культуру в обществе"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем эколога.
"Поздравляю с Днем эколога специалистов природоохранных ведомств, волонтеров, добровольцев, представителей СМИ, экспертов – всех, кто считает себя ответственным за экологическое благополучие!
Рациональное использование природных ресурсов занимает не последнее место в ряду приоритетов развития страны и региона. Решая задачи создания современной инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления, внедряя безопасные для природы технологии на предприятиях, развивая системы мониторинга качества воздуха, воды, почвы, мы формируем экологическую культуру в обществе.
Давайте бережно заботиться о природе родного края, сохранять многообразие флоры и фауны, чтобы наши потомки были благодарны нам за ответственное отношение к окружающей среде!", - сказал спикер регионального парламента.
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