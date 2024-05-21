Евгений Люлин: "Мы формируем экологическую культуру в обществе" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем эколога.

"Поздравляю с Днем эколога специалистов природоохранных ведомств, волонтеров, добровольцев, представителей СМИ, экспертов – всех, кто считает себя ответственным за экологическое благополучие!

Рациональное использование природных ресурсов занимает не последнее место в ряду приоритетов развития страны и региона. Решая задачи создания современной инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления, внедряя безопасные для природы технологии на предприятиях, развивая системы мониторинга качества воздуха, воды, почвы, мы формируем экологическую культуру в обществе.

Давайте бережно заботиться о природе родного края, сохранять многообразие флоры и фауны, чтобы наши потомки были благодарны нам за ответственное отношение к окружающей среде!", - сказал спикер регионального парламента.