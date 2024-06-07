Евгений Люлин: "Каждый день идёт четкая и слаженная работа по предоставлению социальных услуг" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем социального работника.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем социального работника!

Милосердие, неравнодушие, отзывчивость помогают оказывать помощь, окружать вниманием и заботой тех, кто в них нуждается. Эти незаменимые качества отличают руководство и коллективы специалистов социальных учреждений и служб, а также социальных предпринимателей.

Каждый день идёт четкая и слаженная работа по предоставлению социальных услуг, оперативно оказывается адресная помощь, проводятся мероприятия по поддержке активного долголетия, люди старшего возраста, инвалиды получают уход, реабилитацию, медицинские услуги.

Ваш благородный труд заслуживает огромного уважения и самых теплых слов благодарности. Спасибо вам за веру в людей, надежду и оптимизм, которые вы вселяете в сердца своих подопечных. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!", - говорится в тексте поздравления.