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Общество

Аллея мужества в честь нижегородцев-участников СВО появилась в Нижнем Новгороде

28 мая 2024 10:18  [44] Общество

Фото: Дом народного единства

В Нижнем Новгороде в парке имени Пушкина высадили саженцы на Аллее мужества в честь нижегородцев-участников СВО. Об этом сообщили в Доме народного единства.

В высадке деревьев на аллее приняли участие военные, несущие службу в зоне СВО, сотрудники Дома народного единства, студенты колледжа РАНХиГС и активисты регионального "Движения Первых".

Молодые деревья стали продолжением старинной березовой аллеи, которая была заложена более века назад учащейся молодежью Нижнего Новгорода, таким образом протянув связующую нить между прошлым и настоящим.

"Ребята, которые приняли участие в акции, будут приходить сюда и наблюдать, как растут деревья, посаженные их руками. Это залог патриотического воспитания молодежи", - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

В продолжение мероприятия боец с позывным "Зелёный" поделился с ребятами своей фронтовой историей. На Украину мужчина впервые приехал в 2014 году. В рядах "народной милиции" отстаивал решение местного населения присоединиться к России. В 2016-м вернулся домой. А в 2022 году он снова встал в строй.

"Я вижу, что дети уже задумываются о том, что такое Родина. И мне было интересно пообщаться с ребятами, узнать, чем дышит молодежь, о чем думает. Если я хотя бы каплю патриотизма добавил в их "сосуд", это уже хорошо", - поделился участник СВО "Зелёный".

Рассказ добровольца вызвал у ребят живой интерес. Студентов интересовало, как устроен быт "за ленточкой", что такое боевое братство, какую роль играет личность командира.

"Очень хорошо, что участники СВО общаются с такими ребятами, как мы. И хотелось бы, чтобы еще больше молодых людей и девушек принимало участие в подобных встречах", - считает активистка "Движения Первых" Арина Ильина.

В завершение акции школьники и студенты посмотрели документальный фильм о Донбассе "Война и мир", который рассказывает, насколько тонка грань между мирной жизнью и войной.   

 

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Теги:
Дом народного единства СВО
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