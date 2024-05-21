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Общество

Нижегородцы выбрали самые популярные даты на предстоящие летние свадьбы

28 мая 2024 14:06  [96] Общество

Нижегородцы выбрали самые популярные даты на предстоящие летние свадьбы, сообщает pravda-nn.ru.

По данным ЗАГС Нижегородской области, самой популярной "свадебной" датой предстоящим летом стало 24.08.2024 - на этот день уже подано 232 заявления о регистрации брака.

Второй по популярности датой стало 08.08.2024 - 198 пар намерены пожениться именно в этот день.

Далее следуют 24.07.2024 (заявление подали 196 пар) и 1.06.2024 (намерены вступить в брак 184 пары).

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают зарегистрировать брак в парке "Швейцария".

 

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Теги:
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