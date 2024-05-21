Михаил Пучков выступил с лекцией на выездном образовательном интенсиве в центре "Салют" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков выступил с экспертной лекцией на выездном региональном образовательном интенсиве "SMM: Советник. Медиа. Мобильность", который состоялся с 24 по 26 мая в детском центре "Салют" Городецкого округа.

"Мы рады, что у каждого из вас появилась возможность собраться вместе и подумать в реальных делах о том, как развивать систему школьных и студенческих медиацентров. Всегда важны как и техническое исполнение контента, так и смыслы и ценности, которые мы закладываем в каждую из работ. Я уверен, что у вас получилось стать большой командой, пусть и дальше к вам присоединяются медиакоманды из всех школ, колледжей, техникумов и училищ Нижегородской области", - отметил глава нижегородского минобра.

"Сегодня мы вместе работаем над развитием школьных и студенческих медиацентров как приоритетного направления воспитания, определенного Минпросвещения России. Советники директора по воспитанию вместе с командой образовательной организации на данном интенсиве получили возможность тренировки и проверки уже существующих навыков, а также обменялись практическим опытом развития сферы медиа", - рассказал Никита Тарасов, региональный координатор Всероссийского проекта "Навигаторы детства" в Нижегородской области, главный эксперт ФГБУ "Росдетцентр".

В ходе программы школьники и педагоги приняли участие в нетворкинге "В эфире…" и квизе "Digital-Медиа и точка", организаторами которой стали члены региональной медиакоманды проекта "Навигаторы детства". Центральным событием интенсива стал региональный хакатон "Медиастарт" по разработке проектов и прототипов для решения задач, стоящих перед школьными и студенческими медиацентрами, а также фреймворк от экспертов в сфере медиа. По итогам мероприятия 10 команд презентовали результаты своей работы.

Ранее сообщалось, что первые педагоги-методисты и наставники появились в школах Нижегородской области.