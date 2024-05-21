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Культура и отдых

Многонациональное искусство народов РФ покажут на фестивале "Таврида.АРТ"

28 мая 2024 15:58  [75] Культура и отдых

Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму с 26 по 28 июля.

На площадке арт-кластера "Таврида" под открытым небом соберутся более 55 000 молодых творцов, а также жителей и гостей Крыма из 89 регионов страны — художники, музыканты, актеры и молодые деятели культуры, готовые проявить свои таланты в сфере творческих индустрий и показать их всей России. "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодёжь России" нацпроекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

В 2024 году, объявленном в России Годом семьи, фестиваль будет ориентирован на поддержку семейных ценностей и на представление России как одной большой и дружной семьи, где люди различных национальностей и культурных традиций живут в одной стране и вместе развивают искусство.

С этого года участие в фестивале "Таврида.АРТ" доступно в трех категориях. Категория "Профи" объединяет молодых профессионалов творческих индустрий, которые получат возможность участия в фестивале с проживанием в тематических арт-кварталах на территории "Таврида.АРТ". Возраст участников — от 18 до 35 лет (для арт-квартала "Родные и любимые" — от 14 лет и старше). Заявки принимаются до 20 июня включительно. 

Жители, гости Республики Крым и Севастополя смогут принять участие в двух форматах: "Любитель" и "Друг". "Любители" могут установить собственную палатку или остановиться в кемпинге на территории арт-кластера. Для "Друзей" проживание не предусмотрено, но это не мешает им присоединиться к событию, увидеть яркие шоу-форматы и посетить мероприятия. 

Регистрация для посещения фестиваля доступна по ссылке.

Зрителей и гостей фестиваля ждут выставка-ярмарка "Арт.Молодость", выступления хедлайнеров. Участники также смогут принять участие в традиционном арт-шествии фестиваля, посвященном 225-летию А.С. Пушкина, и примерить народные костюмы, вдохновленные его персонажами и сказками. Также участники смогут погрузиться в захватывающий мир национального колорита, музыкальных композиций, сказок, театральных постановок и кино.

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Теги:
Молодежь Фестиваль
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