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Общество

ГИБДД России снова стала Госавтоинспекцией

28 мая 2024 17:54  [2] Общество

ГИБДД России вернули прежнее название - Госавтоинспекция. Об этом стало известно 28 мая на заседании президиума Общественного совета МВД.

Как сообщает телеканал "360", информацию озвучил заявил начальник ведомства Михаил Черников: "Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем!". Чиновник добавил, что такое название утверждено законодательно.

На сайте ведомства переименование уже произошло, хотя доменное имя пока не изменилось. Очевидно, что на все технические и документальные урегулирования потребуется время.

Напомним, ГАИ основана летом 1936 года. В 1998 году Госавтоинспекцию переименовали в ГИБДД, а спустя четыре года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому старое название можно было использовать наравне с новым.

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Теги:
ГАИ ГИБДД МВД
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