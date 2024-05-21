ГИБДД России снова стала Госавтоинспекцией Общество

ГИБДД России вернули прежнее название - Госавтоинспекция. Об этом стало известно 28 мая на заседании президиума Общественного совета МВД.

Как сообщает телеканал "360", информацию озвучил заявил начальник ведомства Михаил Черников: "Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем!". Чиновник добавил, что такое название утверждено законодательно.

На сайте ведомства переименование уже произошло, хотя доменное имя пока не изменилось. Очевидно, что на все технические и документальные урегулирования потребуется время.

Напомним, ГАИ основана летом 1936 года. В 1998 году Госавтоинспекцию переименовали в ГИБДД, а спустя четыре года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому старое название можно было использовать наравне с новым.