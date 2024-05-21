Виталий Гаврюшенко: "Зеленая волна" - отличная экоакция Эн+, здорово, что она пришла и в Нижний Новгород" Общество

Фото: Волгаэнерго

28 мая на предприятии ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Улыбка" прошла экоакция "Зеленая волна" Эн+ и РУСАЛа. В мероприятии принял участие генеральный директор Группы Виталий Гаврюшенко.

Мероприятие проходит ежегодно уже 6 лет. В этот раз акция охватила 10 регионов России и 22 города. В ходе мероприятия корпоративные волонтеры компаний высадили более 3000 саженцев деревьев и кустарников, разных видов многолетних растений. Нижний Новгород присоединился к мероприятию впервые.



"Мне очень нравится заниматься садоводством, что-то сажать, сеять. Поэтому, когда узнала про акцию, сразу зарегистрировалась. Сегодня посадила несколько кустарников и цветов. Такие проекты, как "Зеленая волна" очень нужны каждому городу. Ведь это не просто благоустройство, это забота о своем родном месте, его красоте", - поделилась ведущий инженер бюро анализа и консолидации по сбытовой деятельности АО "Волгаэнергосбыт" Оксана Рахимова.





Принять участие в акции на нижегородской площадке вышло более сотни корпоративных волонтеров ГК "Волгаэнерго", а в социальном центре к посадке деревьев присоединились еще и дети. Всего участники высадили более 400 различных растений – туи, рябины, примулу, астильбу, можжевельник, голубые ели и многое другое.



"Зеленая волна" - отличная акция, очень здорово, что теперь она пришла и в Нижний Новгород. Каждая территория преображается, когда на ней появляются зеленные насаждения. В рамках акции мы охватываем не только площадки своих предприятий, но и общественные пространства, социально значимые объекты. Кроме этого, важно что мероприятие объединило десятки наших сотрудников, которые в едином порыве вышли, чтобы внести частичку своего труда в общее благоустройство", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.