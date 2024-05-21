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Происшествия

Сотрудник нижегородского Заксобрания Олег Андерсон получил ранение в зоне СВО

29 мая 2024 09:04  [65] Происшествия

Фото: пресс-служба ЗС НО

Сотрудник нижегородского Заксобрания Олег Андерсон получил ранение головы в зоне СВО. Об этом он сам сообщил на своей странице Вконтакте.

"Вроде и ущерба голове почти никакого, царапина, а кровищи, что с той свиньи. Хорошо, есть кого посадить за руль на обратную дорогу", - написал он.

Напомним, что 1 декабря 2022 года Олег Андерсон ушёл служить добровольцем на линию боевого соприкосновения, откуда вернулся в Нижний Новгород через 3,5 месяца после ранения. В настоящее время Олег Андерсон продолжает заниматься отправкой грузов в зону СВО. С 2014 года при его участии в ЛНР и ДНР отправлено больше 150 грузов с гуманитарной помощью.

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Теги:
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