Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам около 1,3 млн рублей Происшествия

Пожилая жительница Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и сама перевела им порядка 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что 65-летняя нижегородка несколько дней общалась по телефону якобы с представителями банка по вопросу сохранности сбережений.

Потерпевшая оформила несколько кредитов, а затем отправила деньги аферистам.

"Путем внесения наличных через банкомат, а также используя штрих-код для перевода, заявительница осуществила несколько транзакций на общую сумму 1 331 505 рублей, из которых 620 000 рублей, взятые в кредит", - рассказали в региональном Главке.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

В полиции напоминают нижегородцам о бдительности при общении по телефону с незнакомыми людьми на тему финансовых операций. Настоящий сотрудник банка никогда не будет просить оформить кредит, а а также спрашивать данные банковской карты.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули жителя Дзержинска почти на 600 тысяч рублей.

