Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
29 мая 2024 09:37  [119] Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал необходимость модернизации налоговой системы
28 мая 2024 13:48  [282] "Хромос Инжиниринг" из Дзержинска получит 200 млн рублей на создание хроматографов
28 мая 2024 12:02  [301] Средняя зарплата в 150 тысяч рублей зафиксирована в двух регионах РФ
28 мая 2024 09:56  [320] Александр Мудров: "Новые поступления в бюджет будут направлены на реальную помощь семьям, детям, молодежи"
27 мая 2024 18:02  [440] Новую "Волгу" будут выпускать на площадях нижегородского автомобильного кластера
27 мая 2024 16:52  [342] Абонементы на проезд по трассе М-12 вводятся в Нижегородской области
27 мая 2024 13:51  [394] Глеб Никитин присоединился к Совету регионов России и Узбекистана в Ташкенте
27 мая 2024 11:39  [369] Нижегородское КБ "Вымпел" разработало проект контейнеровоза со сверхдлинным трюмом
27 мая 2024 10:25  [386] Нижний порог прогрессивного НДФЛ может составить 150 тысяч рублей
26 мая 2024 14:11  [501] Евгений Семенов: "Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты"
Экономика

Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал необходимость модернизации налоговой системы

29 мая 2024 09:37  [119] Экономика

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

"Считаю предложенную Минфином России модернизацию налоговой системы справедливой и своевременной", - сказал глава Дзержинска Иван Носков, комментируя необходимость модернизации налоговой системы в стране.

"Любой гражданин имеет право знать, как работает финансовая система страны, на что направляются средства. В данном случае мы видим, что налоги будут распределены на финансирование важных нацпроектов, таких как "Семья" и "Молодежь и дети", на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства и другие задачи. Справедливость распределения денежных средств дисциплинирует, а предсказуемость позволяет планировать развитие. Особенно важно, что учли интересы участников СВО, малого бизнеса, а для семей с двумя и более детьми модернизация налоговой системы станет даже своего рода дополнительной мерой поддержки, так как позволит вернуть часть уплаченных налогов", - подчеркнул глава Дзержинска.

Напомним, необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Иван Носков Налоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph