Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал необходимость модернизации налоговой системы Экономика

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

"Считаю предложенную Минфином России модернизацию налоговой системы справедливой и своевременной", - сказал глава Дзержинска Иван Носков, комментируя необходимость модернизации налоговой системы в стране.

"Любой гражданин имеет право знать, как работает финансовая система страны, на что направляются средства. В данном случае мы видим, что налоги будут распределены на финансирование важных нацпроектов, таких как "Семья" и "Молодежь и дети", на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства и другие задачи. Справедливость распределения денежных средств дисциплинирует, а предсказуемость позволяет планировать развитие. Особенно важно, что учли интересы участников СВО, малого бизнеса, а для семей с двумя и более детьми модернизация налоговой системы станет даже своего рода дополнительной мерой поддержки, так как позволит вернуть часть уплаченных налогов", - подчеркнул глава Дзержинска.

Напомним, необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.