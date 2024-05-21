Первое заседание VIII состава Молодежного парламента при ЗСНО прошло в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Первое заседание VIII состава Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области прошло 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Заместитель председателя регионального парламента Денис Бакиев и депутат, руководитель аппарата Максим Ребров вручили новым членам Молодежного парламента удостоверения.

Напомним, отбор в Молодёжный парламент шел в несколько этапов. Лучшие претенденты были отобраны из более чем 200 заявленных кандидатов. В состав вошли 75 человек: рабочая молодежь с предприятий, лидеры молодежных организаций, студенты и активисты из разных районов области.

"Начинается серьезная работа, где от ребят потребуется новаторство, командная работа, смелые идеи. Мы возлагаем на них большие надежды. Выбирали лучших из лучших и рассчитываем, что они раскроют свои таланты. Те, кто проиграл битву за место в Молодежном парламенте, вошли в Молодежный общественный совет. Молодежь будут учить лучшие преподаватели. С ними будут работать специалисты аппарата Законодательного Собрания. Предстоят встречи и семинары с руководителями высокого ранга", - отметил Денис Бакиев.

В ходе первого заседания новые члены Молодежного парламента избрали председателя. Каждый из заявленных кандидатов представил свою программу развития молодежной политики в Нижегородской области. Лидер определился закрытым электронным голосованием. По итогу, Молодежный парламент возглавила Татьяна Баранова. В прошлом составе она же была заместителем председателя, занималась разработкой мер поддержки молодых ученых. Также курировала деятельность комиссий по направлениям развития агропромышленного комплекса, градостроительства, науки и образования.

В своем выступлении Татьяна Баранова выделила 6 ключевых направлений работы в парламенте. Это взаимодействие с муниципалитетами, образовательными и молодежными организациями, развитие межпарламентского сотрудничества, укрепление структуры и корпоративной политики Молодежного парламента.

"Сегодня каждый из ребят выбрал комиссии, в которых будет работать. Все они поделены по сферам деятельности, как и у наших старших коллег. До следующего заседания Молодежного парламента мы уже проведем первые собрания комиссий, где определим руководящий состав и ключевые направления будущей работы", - отметила председатель VIII состава Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Татьяна Баранова.

В заседании также приняли участие председатели комитетов Законодательного Собрания. Депутаты рассказали молодым людям о направлениях работы комитетов, о сложностях и преимуществах работы в своих отраслях, а также познакомили со структурой процесса взаимодействия, который выстроен в аппарате регионального парламента с Молодежным парламентом.

Депутат, руководитель аппарата Законодательного Собрания Максим Ребров отметил, что многие из ребят смогут реализовать свой потенциал. "Мы всегда готовы оказать поддержку. Для них разработана уникальная учебная программа, которая поможет справиться со всеми задачами", - отметил Максим Ребров.

"Главная задача Молодежного парламента – стать центром, объединяющим молодежь региона. Ребятам предстоит тесно работать с молодежными организациями: помогать им в реализации лучших идей, чтобы они воплощались в жизнь быстро и эффективно. Эту работу нужно выводить на новый уровень. Надо продолжать реализовывать право законодательной инициативы, готовить законопроекты, продвигать идеи первого молодежного нормотворческого конгресса Нижегородской области. Расширять межпарламентское сотрудничество, укреплять свое лидерство в Ассоциации молодежных парламентов ПФО. Нижегородцы были ее создателями. Привлекли к работе Ассоциации ребят из молодежных структур ДНР и ЛНР. Хотим, чтобы каждый стал профессионалом, который сможет не только разрабатывать законопроекты, но и двигать вперед развитие округов, предприятий, всей области. Ждем плодотворной и эффективной работы!", - заключил председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.