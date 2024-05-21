Восемь уголовных дел возбудили в Богородске из-за мошенничества с маткапиталом Происшествия

Сразу восемь уголовных дел возбуждено в Богородском районе по факту мошенничества со средствами материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского ГУ МВД.

Согласно информации, сотрудники кредитного потребительского кооператива помогали гражданам обналичивать средства маткапитала, за вознаграждение. В результате, как полагают следователи, деньги были потрачены не по предназначению.

Всего в рамках расследования задержано пять человек, оперативные мероприятия по сбору доказательств и привлечению виновных к ответственности продолжаются.

Кроме того, отмечают в МВД, правовую оценку дадут и действиям нижегородцев, направлявших полученные средства не на цели, предусмотренные федеральным законом.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули нижегородца на 2 млн рублей.