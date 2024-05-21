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Общество

Занятие по начальной военной подготовке провели для студентов Нижегородского индустриального колледжа

29 мая 2024 11:30  [100] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Ознакомительный курс начальной военной подготовки для студентов Нижегородского индустриального колледжа провели сотрудники Приволжского филиала авиационного учебного центра им. Героя СССР летчика-космонавта И.П. Волка. Они познакомили ребят с аспектами военной подготовки, провели практическое занятие по сборке и разборке автомата Калашникова.

Руководитель филиала центра, инструктор по БПЛА ДОСААФ России по Нижегородской области Александр Челышев рассказал о современных технологиях в создании беспилотных летательных аппаратов, представил различные виды БПЛА и их функционал, а также продемонстрировал полет дронов.

"Тема беспилотников в настоящее время очень актуальна, по реакции ребят было видно, что коптеры и перспективы их развития очень востребованы не только в военных целях, но и в гражданской сфере. Прошедшая встреча была интересной и полезной для обеих сторон, молодежь задавала вопросы по существу. Надеюсь, активисты подхватят идею развития данного направления и внесут свой вклад в распространение знаний о БПЛА или даже в создание перспективных образцов", - подчеркнул Александр Челышев.

Занятие вызвало большой интерес у студентов, причем не только у юношей, но и у девушек. Они задавали много вопросов и с увлечением попробовали себя в качестве оператора дронов.

"Начальная военная подготовка помогает развить навыки лидерства, дисциплины и ответственности за себя и других. Она учит работать в команде, принимать решения в стрессовых ситуациях и эффективно решать проблемы. Эти навыки не только полезны военнослужащим, но и применимы в различных сферах жизни, будь то учеба, работа или общение с другими людьми", - отметил заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе Александр Овчаров.

Ознакомительный курс был организован в рамках реализации проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" по направлению гражданско-патриотическое воспитание. В рамках партпроекта и деятельности Штаба общественной поддержки проходит цикл различных мероприятий: комплексные теоретические и практические занятия, мастер-классы, встречи с военнослужащими и ветеранами, военно-спортивные игры и др.  

Напомним, сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, поддержка молодежных патриотических и социально значимых инициатив и проектов является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика". 

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Теги:
Единая Россия Студенты
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