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Правительство РФ рассмотрит поправки в Налоговый кодекс

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Прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) могут ввести в России. Минфин уже направил пакет поправок на рассмотрение правительства.

Документ предполагает модернизацию действующей налоговой системы.

"Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год. При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми. При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны", - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ключевые предложения Минфина:

- ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год (то есть 200 тыс. руб. в месяц). Для таких доходов процент налога не изменится;

 - для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставка будет 15%, от 5 млн до 20 млн в год — 18%, от 20 до 50 млн в год — 20%, от 50 млн руб. в год — 22%;

 - для участников СВО остается прежний порядок налогообложения;

 - за счет вычета НДФЛ для малоимущих семей с двумя и более детьми ставка станет 6%;

 - вычет будет предусмотрен также для сдающих нормативы ГТО и при прохождении ежегодной диспансеризации;

 - налог на продажу недвижимости до суммы в 2,4 млн руб. останется 13%, выше —15%;

 - повышенная ставка налогообложения будет применяться только на величину дохода свыше 2,4 млн рублей.

"Изменения в налоговой системе страны призваны привлечь дополнительные ресурсы для сокращения неравенства, решения проблем социально-экономического развития регионов и реализации долгосрочных инвестпроектов", - говорится в материалах Минфина.

Ранее Антон Силуанов рассказал о модернизации налогового законодательства в России.

Напомним, что в послании Федеральному собранию 29 февраля президент России заявил о необходимости модернизации налоговой системы.

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