Более 50 тысяч цветов посадят в Приокском районе к началу лета

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Более 50 тысяч различных цветов высадят к началу лета в Приокском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщили в администрации района, все цветы планируется посадить до конца текущей недели. Подрядная организация уже завершает работы на транспортной развязке проспекта Гагарина – улице Ларина.
На одном из цветников будет изображен олень – визитная карточка района.
Как отметил глава Приокского района Михаил Шатилов, всего в этом году в районе планируется разбить 11 цветников.
"Места посадок у нас определены на транспортной развязке пр.Гагарина, участке рядом с остановкой "Площадь Жукова" в сторону выезда из города, на Аллее любви и территории на Мызе. Высаженные цветники ярко выделяются и привлекают внимание нижегородцев и гостей города", - сказал глава района.
Подрядной организации также предстоит обеспечить утренний и вечерний полив цветов, в связи с жарой.
Ранее сообщалось, что деревья высадили на улицах Воровского и Костина в Нижнем Новгороде.
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