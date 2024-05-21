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Общество

Более 50 тысяч цветов посадят в Приокском районе к началу лета

29 мая 2024 12:51  [94] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 50 тысяч различных цветов высадят к началу лета в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в администрации района, все цветы планируется посадить до конца текущей недели. Подрядная организация уже завершает работы на транспортной развязке проспекта Гагарина – улице Ларина. 

На одном из цветников будет изображен олень – визитная карточка района.

Как отметил глава Приокского района Михаил Шатилов, всего в этом году в районе планируется разбить 11 цветников.

"Места посадок у нас определены на транспортной развязке пр.Гагарина, участке рядом с остановкой "Площадь Жукова" в сторону выезда из города, на Аллее любви и территории на Мызе. Высаженные цветники ярко выделяются и привлекают внимание нижегородцев и гостей города", - сказал глава района.

Подрядной организации также предстоит обеспечить утренний и вечерний полив цветов, в связи с жарой.

Ранее сообщалось, что деревья высадили на улицах Воровского и Костина в Нижнем Новгороде.
 

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Теги:
озеленение Приокский район
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