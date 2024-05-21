Полуфинал научного проекта "Ледокол знаний" стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Чугунов

Полуфинал научно-просветительского проекта "Ледокол знаний" стартовал на площадке Информационного центра по атомной энергии в Нижнем Новгороде 29 мая. Об этом сообщил корреспондент НИА"Нижний Новгород"с места события.

В полуфинале ПФО участвуют девять школьников из Казани, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Димитровграда и других городов. Им предстоит решить кейс-задание в одном из трех тем: "Промышленность", "Технологии", "Атом для жизни". На следующем этапе команда из ПФО отправится в Москву, чтобы сразиться с командами из других федеральных округов. Участники из четырех команд, показавших лучшие результаты в финале, отправятся в экспедицию на ледоколе на Северный полюс.

"Тысячи нижегородских ребят сейчас занимаются в кванториумах, что дает им возможность получить профориентацию с юных лет. Благодаря этому мы видим немало мотивированных абитуриентов в вузах. Проект "Ледокол знаний" поможет школьникам определить свое место в жизни", - сказала начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферы министерства образования Нижегородской области Ирина Зверева.

Участник полуфинала проекта Влад Ложкин признался, что для попадания в полуфинал ему пришлось сделать видеоролик о системе "Умный город".

"Я очень хочу попасть на Северный полюс, там с нами будет много творческих людей и мы там придумает какой-нибудь интересный проект", - поделился участник проекта.

Ранее сообщалось, что карьерный форум для молодежи прошел в Нижнем Новгороде.