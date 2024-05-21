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Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
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Общество

Улицу Рождественскую в выходные летние дни будут перекрывать для гастрофестиваля

29 мая 2024 17:36  [83] Общество

В Нижнем Новгороде в выходные дни с июня по август включительно в связи с проведением традиционного летнего гастрофестиваля будет временно ограничено движение транспорта на улице Рождественской. Об этом сообщили в городском дептрансе.

В этом году территория фестиваля займёт часть улицы Рождественской от улицы Широкой до площади Маркина. Объехать зону ограничения можно по прилегающим улицам. Все припаркованные здесь машины будут перемещаться на штрафстоянку.

Согласно информации, движение будет приостановлено:

  • с 00:01 1 июня до 05:00 2 июня;
  • с 00:01 8 июня до 05:00 9 июня;
  • с 00:01 15 июня до 05:00 16 июня;
  • с 00:01 22 июня до 05:00 23 июня;
  • с 00:01 29 июня до 05:00 30 июня;
  • с 00:01 6 июля до 05:00 7 июля;
  • с 00:01 13 июля до 05:00 14 июля;
  • с 00:01 20 июля до 05:00 21 июля;
  • с 00:01 27 июля до 05:00 28 июля;
  • с 00:01 3 августа июня до 05:00 4 августа;
  • с 00:01 10 августа июня до 05:00 11 августа;
  • с 00:01 17 августа июня до 05:00 18 августа;
  • с 00:01 24 августа июня до 05:00 25 августа;
  • с 00:01 31 августа июня до 05:00 1 сентября.

Напомним, мероприятия фестиваля будут проходить каждую субботу лета с 12:00 до 22:00. В эти дни улица станет полностью пешеходной. На всей территории будет организована фестивальная зона с расширенными летними верандами, где будут проходить дегустации напитков и блюд.

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Теги:
движение Транспорт Фестиваль
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