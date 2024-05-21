Правоохранители разоблачили коррупционеров из контрольно-счётной палаты региона Происшествия

Сотрудники УФСБ совместно с Управлением экономической безопасности МВД по региону задержали аудитора и четырёх инспекторов контрольно-счётной палаты Нижегородской области, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере.

Как уточнили в ведомстве, МКУ "Семёновстройсервис" и ООО "ВМСК-Строй" заключили муниципальный контракт на строительство школы. Цена контракта составила более 858 млн рублей.

В ходе проверки законности использования бюджетных средств, выделенных на строительство, аудитор КСП, а также его подчинённые инспекторы выявили нарушения на сумму более 20 млн рублей. По оперативным данным, подрядчик при строительстве произвёл замену заявленных отделочных материалов, сантехники, дверей, а также не выполнил некоторые фасадные работы.

Договорившись между собой, сотрудники КСП пошли на сделку с директором подрядной организации и получили взятку в размере 1 млн 400 тыс. рублей. Они не внесли в итоговый акт информацию о выявленных нарушениях. В результате компания сдала объект и ввела его в эксплуатацию.

В отношении пятерых сотрудников КСП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("получение взятки"), в отношении директора ООО "ВМСК- Строй" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("дача взятки"). В соответствии с законодательством, им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

Все фигуранты были задержаны 28 мая. В настоящее время оперативники выясняют, могли ли данные лица быть причастны к другим фактам противоправной деятельности.

Как уточнили в региональном Минобре, "школа функционирует в полном объёме, работа осуществляется в штатном режиме".