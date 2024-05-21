Глеб Никитин представил Владимиру Путину предложения по достижению национальной цели "Экологическое благополучие" Политика

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 мая принял участие в расширенном заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития страны. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

"Главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведется, конечно, не в кабинетах – мы всегда с вами об этом говорим. Она идет на местах, в субъектах федерации, в наших городах и поселках. А это значит, что определяющую роль здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений, да и инициативы граждан не в последнюю очередь", - сказал Владимир Путин.

В ходе заседания Глеб Никитин как председатель комиссии Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" представил Владимиру Путину предложения по достижению национальной цели "Экологическое благополучие", которые были выработаны профильной комиссией Госсовета вместе с Минприроды России и регионами страны.

Глеб Никитин отметил, что в рамках первой задачи – "Формирование экономики замкнутого цикла" - поддерживается продолжение мероприятий, которые по нацпроекту "Экология" реализуются в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". Поскольку теперь нужно обеспечить вовлечение в оборот в качестве вторресурсов и сырья не менее 25% всех отходов производства и потребления, а не только ТКО, требуются дополнительные меры для формирования устойчивого спроса на продукцию переработки.

"К предложениям в этой части относятся запрос на регулирование сферы обращения с отходами строительства и другими отходами III-V классов опасности, возможность отнесения компостирования ТКО к регулируемым видам деятельности, расширение применения вторсырья для госнужд", - сказал Глеб Никитин.

Следующая задача, отметил губернатор, - снижение в два раза выбросов в атмосферный воздух. Он сообщил о поддержке со стороны Госсовета продления реализации федерального проекта "Чистый воздух". Дополнительно предлагается предусмотреть на законодательном уровне возможность регионам в добровольном порядке присоединиться к эксперименту по квотированию выбросов.

"Со всеми задачами связана комплексная система экомониторинга – мы очень ратовали за то, чтобы появился такой федпроект. Но ее ценность зависит от полноты и достоверности информации, а значит, нужно развивать наблюдательную сеть. Здесь мы предлагаем донастроить регулирование в части верификации данных территориальных сетей наблюдения, прежде всего мобильных малогабаритных станций, и возможности привлечения к ответственности на основе их информации, а также создать экономические условия для того, чтобы предприятия выбирали плату не по нормативам, а по фактическим сбросам и выбросам, то есть ставили датчики", - сказал Глеб Никитин.

По словам главы региона, еще одна задача - это ликвидация 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде – будет реализовываться в рамках федпроектов "Генеральная уборка", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности". При этом планируется обеспечить преемственность мероприятий, реализуемых сегодня, но учесть ряд инициатив по совершенствованию госрегулирования.

Кроме того, губернатор Нижегородской области представил предложения по поводу снижения в два раза объёма неочищенных сточных вод и сохранения озера Байкал. В частности, предлагается изменить подход к контрольно-надзорной деятельности в отношении водоканалов для недопущения доведения их до предбанкротного состояния.

"Также нужно больше экономических инструментов обеспечения инвестиций в модернизацию оборудования водоканалов в малых городах, например, распространение льготного лизинга", - сказал Глеб Никитин.

Предложения губернатора касались и сохранения лесов и биоразнообразия, развития ООПТ (особо охраняемых природных территорий), создания условий для экологического туризма.

"Совместно с комиссией Госсовета по туризму включили предложения по развитию экологического туризма, в частности, по созданию туристской инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности отрасли, а также по ликвидации несанкционированных свалок на ООПТ и совершенствованию обращения отходов на таких территориях", - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин представил предложение для всех нацпроектов, которое коррелируется с национальной целью "Устойчивая и динамичная экономика".

"Мы сформулировали несколько принципов экологически ответственной экономики: это, в частности, ресурсная эффективность, производство долговечных вещей, отказ от неперерабатываемых материалов, решение проблемы адаптации к изменениям климата и других. Считаем, что во многих нацпроектах должны появиться показатели, отражающие в том числе экологическую эффективность реализуемых мероприятий", - добавил губернатор Нижегородской области.