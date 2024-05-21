Комитет по образованию появится в структуре ТПП Нижегородской области Общество

Комитет по образованию и молодежной политике появится в структуре Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.

О создании новой структуры объявили в рамках праздничного концерта в честь 65-летия Института экономики ННГУ им. Лобачевского, который состоялся в Нижнем Новгороде.

Генеральный директор ТПП региона Иван Разуваев отметил, что создаваемый комитет поможет в корректировке учебных программ экономического образования, а также в насыщении рынка узкими специалистами.

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия было объявлено о создании Сообщества выпускников-экономистов Института экономики ННГУ.

Как подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, в составе нижегородского правительства немало выпускников экономического факультета Университета Лобачевского.

Ранее сообщалось, что Центр народной дипломатии открылся в Нижнем Новгороде.