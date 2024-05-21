"Волгаэнерго" провела мероприятие для воспитанников социального центра "Перспектива" ко Дню защиты детей Общество

29 мая корпоративные волонтеры ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) организовали и провели для детей Нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива" (НРООРДИЗ "Перспектива") мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей.

На открытии выступил театрально-музыкальный коллектив "Зебра", а затем для ребят провели мастер-класс по изготовлению игрушки. Ребятам с особенностями развития необходим индивидуальный подход, поэтому и мастер-класс был выбран исходя из потребностей детей - они изготавливали подковы из кофейных зерен и фасоли, которые дополнительно еще обматывали плотной нитью. Волонтеры компании помогали на каждом этапе – склеивать детали, обматывать изделие, набирать детали для декорирования. В конце встречи всех ребят ждал сюрприз - подарки и чаепитие.

"С центром мы взаимодействуем больше года и всегда рады участвовать в их мероприятиях, а также приглашаем воспитанников "Перспективы" на свои активности. Необходимо развивать культуру добровольчества среди сотрудников. Сегодня быть волонтером - почетно, это говорит о душевных качествах человека. Все мы разные, но все мы равные", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

На финальном этапе встречи сотрудники НРООРДИЗ "Перспектива" вручили Благодарность команде Эн+ за активное участие в жизни организации и оказанную помощь. Кроме того, волонтеры "Волгаэнерго" окажут помощь в сборке мебели для подшефной организации и в ближайшем времени благоустроят площадку социального учреждения и высадят туи.

"Мы стремимся наполнить жизнь каждой семьи, которая воспитывает особенных детей, хорошими событиями. Очень приятно, когда нам в этом помогают разные люди. Сотрудничество с компанией "Волгаэнерго" стало хорошей традицией, мы чувствуем поддержку нашей деятельности, приходит понимание, что зрячее сообщество нижегородцев неравнодушно к проблеме, что люди готовы непросто оказать материальную поддержку, но и лично взаимодействовать с ребятами и родителями, создавая благоприятные условия для интеграции детей в общество", - сказала исполнительный директор НРООРДИЗ "Перспектива" Галина Липина.

Энергохолдинг Эн+ давно и интенсивно развивает корпоративное волонтерство. Сегодня в рядах сотрудников компании сформировалось сообщество активных добровольцев. Они участвуют в городских, краевых и корпоративных проектах и организовывают собственные, делая все, чтобы жизнь в городах ответственности компании стала лучше.