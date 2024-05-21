Группа ОМК окажет адресную поддержку семьям сотрудников и вручит более 2,5 тысяч подарочных сертификатов Общество

Фото: ОМК

Группа ОМК в третий раз проводит акцию "Забота объединяет" в регионах, где работают ее предприятия. В Год семьи компания вручит более 2,5 тысяч подарочных сертификатов семьям заводчан.

ОМК окажет помощь сотрудникам, которые воспитывают детей с инвалидностью,многодетным и одиноким родителям. На каждого ребенка выдадут подарочный сертификат, на который в магазинах-партнерах можно приобрести одежду, книги, канцелярию, спортивный инвентарь и другие необходимые вещи. Сертификат сотрудник-родитель может использовать до конца 2024 года.

"В этом году планируем вручать подарочные карты с 15 июля. Такая поддержка со стороны работодателя для людей в регионах является важной, ведь помогает снизить нагрузку на семейный бюджет. Сроки акции позволяют заводчанам-родителям использовать средства, в том числе на подготовку детей к новому учебному году, когда и так много затрат. Надеемся, что приятные и полезные подарки добавят радости и хорошего настроения в летние каникулы и в преддверии Дня знаний", — отметила начальник управления по социальному развитию группы ОМК Елена Скалкина.

Впервые ОМК провела акцию "Забота объединяет" в 2022 году. Благодаря этому семьи сотрудников получили дополнительную материальную поддержку. Только в 2023-м компания передала заводчанам более 2,5 тысяч сертификатов.

СПРАВКА:

ОМК помогает заводчанам, расширяя меры поддержки. Ряд льгот помогают снизить нагрузку на семейный бюджет. Например, компания предоставляет сотрудникам льготу на питание, которая позволяет получить бесплатное питание, заказав комплексный обед, либо в форме компенсации стоимости комплексного обеда. Ежегодно компания организует программы оздоровления работников и детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Для заводчан действует линия психологической поддержки, предоставляющая квалифицированную помощь в онлайн-формате и через персональные консультации врачей-психологов и так далее.