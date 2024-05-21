Дом с окном Фальконье на улице Горького в Нижнем Новгороде планируется снести Общество

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Дом с окном Фальконье и брандмауэрной стеной на улице Максима Горького, 131 в Нижнем Новгороде планируется снести. Об этом сообщает управление госохраны объектов культурного наследия региона.

Вопрос сохранения этого дома рассматривался на экспертном совете при минграде Нижегородской области с участием экспертов общественного совета при управлении госохраны ОКН. Члены совета 22 августа 2023 года рекомендовали снести здание с учетом представленных материалов по научной фиксации.

"Управление госохраны ОКН региона не возражает против ручной поэлементной разборки дома (с описанием и маркировкой) декоративных элементов и их последующей передаче на централизованное хранение в АНО "АСИРИС", а также обеспечения сохранности декоративного ценного элемента "окно Фальконье" совместно с АНО "АСИРИС", - пояснили в ведомстве.

В свою очередь, в мэрии Нижнего Новгорода добавили, что дом №131 по улице Максима Горького расположен в зоне прохождения тоннеле-проходческого щита при продлении линии метро от станции "Горьковская" до станции "Сенная" и признан аварийным. Определен подрядчик, который займется частичной разборкой дома.

"Дом не является объектом культурного наследия. В связи с тем, что он признан аварийным, а также по причине нахождения дома в створе прохода щита метро, дом должны расселить", - уточнили в администрации города.

Выплаты в размере более 8,5 млн рублей получили 14 собственников за две комнаты, в которых они проживали. Они проживали в доме незаконно, сейчас находиться в доме опасно для жизни и здоровья. Жильцам была также предложена дополнительная материальная помощь, от которой они отказались из-за задолженностей перед ФССП. Помимо этого, часть жильцов согласилась переехать в маневренный фонд. Остальные отказались и переедут в другое жилье.

Напомним, несущие конструкции здания музея нижегородской интеллигенции на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде будут укреплены при строительстве метро.