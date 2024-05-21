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Общество

Известные политики стали первыми лекторами на проекте "Время героев"

30 мая 2024 15:22  [92] Общество

Фото: пресс-служба проекта "Время героев"

Обучение первого набора участников программы "Время героев" началось 27 мая. Как сообщает пресс-служба проекта "Время героев", первыми лекторами стали известные российские политики. 

В том числе, перед участниками выступили заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента России Владимир Мединский.

Ректор Президентской академии и генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал об учебном плане. Учебный процесс представляет собой четыре очных модуля, по 30 дней каждый. В рамках первого модуля участники проекта станут изучать структуру системы государственного управления, а также приобретут навыки освоения управленческих инструментов.

Организаторы проекта отмечают, что обучение начали лишь первые 83 участника программы "Время героев", а остальные приступят к учебе в ближайшее время. Всего форматов обучения три: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки, заочная программа повышения квалификации.

Каждый участник проекта, выполнивший тестирование, получит возможность пройти обучение, которое соответствует его актуальным компетенциям и показанным результатам.

Отбор участников продолжается. Желающие смогут пройти комплекс оценочных процедур до конца этого года в 45 специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии.

Ранее сообщалось, что Общественный совет проекта "Время героев" утвердил первые 83 кандидатуры для участия в программе "Время героев".

 

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Теги:
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