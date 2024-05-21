ЗСНО приняло во втором чтении изменения в региональный закон о капремонте Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты нижегородского Заксобрания в ходе заседания 30 мая приняли во втором чтении изменения в региональный закон "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно документу, сроки капремонта многоквартирных домов в Нижегородской области могут быть скорректированы с учетом их технического состояния. Правительство региона наделено полномочиями по установлению порядка проведения обследования технического состояния многоквартирных домов.

"Благодаря внесенным изменениям можно будет проводить капремонт с учетом технического состояния многоквартирных домов, переносить сроки и более своевременно проводить работы в многоквартирных домах", - отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу ЗСНО Владимир Беспалов.

Кроме того, законом сокращен срок, в течение которого собственники жилья в новых многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта, освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Обязанность оплачивать взносы ранее появлялась у них не позднее чем в течение трех лет с момента включения новостройки в региональную программу. Теперь этот срок сокращен до одного года.

Также на заседании парламентарии заслушали отчет о работе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области, за 2023 год. Проведенные работы позволили улучшить жилищные условия более 105 тысяч нижегородцев.

"Капитальный ремонт многоквартирных домов – важная тема, которую депутаты регионального парламента держат на постоянном контроле. Важно, чтобы капремонт проводился более своевременно, чтобы эффективно работали механизмы контроля, и работы выполнялись качественно", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что сроки капремонта многоквартирных домов в Нижегородской области предложено скорректировать.