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Общество

Андрей Клещев возглавил Союз журналистов Нижегородской области

30 мая 2024 17:20  [58] Общество

Фото: страница Андрея Клещева Вконтакте

Главный редактор газеты "Нижегородские новости" (входит в состав "Нижегородского областного информационного центра") Андрей Клещев избран председателем Союза журналистов Нижегородской области". Такое решение было принято 30 мая.

Как отметил сам Андрей Клещев в разговоре с корреспондентом НИА "Нижний Новгород", в ближайшее время будут сформулированы первоочередные задачи объединения.

Андрей Клещев закончил ННГУ им. Лобачевского по специальности "Журналистика", работает в журналистике уже более 38 лет. С 1995 года начал работать в "Нижегородских новостях", а в 2018 году стал главным редактором издания.

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