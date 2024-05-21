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Спорт

Воспитанники детдомов сыграют с командами нижегородских компаний на футбольном турнире фонда "Крылья жизни"

30 мая 2024 17:26  [32] Спорт

В воскресенье 2 июня в Нижегородской области стартует сезон ежемесячных благотворительных турниров по мини-футболу в рамках проекта "Наставник. Футбольная Лига" фонда "Крылья жизни". Турнир существует с 2018 года и направлен на социализацию подростков, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях.  В этом году в турнире со стороны фонда примут участие не только воспитанники детских домов, но и ребята из малообеспеченных семей, футболисты с нарушением слуха, а также трудные подростки, стоящие на учете в полиции.

Директор благотворительного фонда "Крылья жизни" Василий Коптев:
"Обратите внимание, как растет и развивается проект! Мы четко видим, как меняются ребята, которые прошли через "Наставник. Футбольная Лига". Выпускники детских домов занимаются футболом с профессиональным тренерским составом, очень ждут самих матчей, которых за это время мы провели более семидесяти. Важно, что наши благотворительные инициативы постоянно находят все новых и новых единомышленников, что многие компании осознают важность работы фонда с выпускниками детских домов. Знаю, что отдельные выпускники даже устраивались на работу в те организации, с которыми когда-то играли в турнире".

В благотворительном турнире примут участие следующие команды: РОСБАНК, МФК "Крылья жизни", НЗМИ, ГарантПласт, АО НПО "Эркон", ФК "Лотос", ФК "Строяк", ПФЛ-52, Свит Лайф Фудсервис, Советник, Горький и другие.

"Мы поддерживаем проект с его основания, понимая, что фонд "Крылья жизни" нашел очень интересное направление социализации детей из детских домов через спорт. Хобби в подростковом возрасте способствует формированию характера, что может помочь в дальнейшем при построении взрослой жизни. Через футбол ребята учатся взаимодействовать между собой, быть настоящей командой. Росбанк старается поддерживать такие достойные инициативы", - отмечает Ермакова Татьяна, директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
детский дом Росбанк Спорт
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