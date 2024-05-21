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Бизнес

Нижегородские застройщики смогут получить землю под инвестпроекты без торгов

30 мая 2024 18:53  [39] Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

30 мая на заседании Заксобрания депутаты внесли изменения в статью 81 закона Нижегородской области "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области".

Юрлицам, с которыми заключен договор комплексного развития территорий (КРТ), будут предоставлять земельные участки в аренду без проведения торгов для возведения объектов капитального строительства. Обязательным условием будет размещение в новостройках служебных помещений полиции или МФЦ, которые будут безвозмездно передаваться в госсобственность Нижегородской области.

Застройщики смогут воспользоваться этой возможностью в том числе, если примут на себя обязательство по проведению капитального ремонта или реконструкции объектов гражданской обороны.

В парламенте отметили, что это позволит использовать механизм КРТ для обновления городской застройки и расселения аварийных домов.

Закон также дополнили нормой, позволяющей предоставлять юридическим лицам земельные участки в аренду без торгов для реализации масштабных инвестпроектов на основании распоряжений губернатора, предусматривающих размещение быстровозводимых конструкций, в том числе контейнерного типа и глэмпингов. Эта мера будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры туризма и как следствие - увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Для таких объектов определены необходимые критерии:

1) количество модульных некапитальных средств размещения для временного проживания – не менее 5 обособленных объектов;

2) срок подготовки территории для размещения до момента эксплуатации – 2 года с даты заключения договора аренды земельного участка;

3) объём инвестиций – не менее 25 млн рублей;

4) срок реализации - не более 49 лет при объёме инвестиций 50 млн рублей и не более 25 лет при объёме инвестиций от 25 млн рублей до 50 млн рублей;

5) общая площадь модульного некапитального средства размещения, за исключением площади санузла, - не менее 15 кв. метров.

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Теги:
Законодательное собрание Инвестиции КРТ
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