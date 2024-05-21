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Экономика

Правительство приняло отсечку прогрессивной шкалы НДФЛ "с запасом"

30 мая 2024 19:17  [110] Экономика

Правительство России приняло решение сделать выше минимальную планку отсечения для прогрессивной ставки НДФЛ, чтобы она коснулась лишь 3% жителей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в качестве первой планки для применения прогрессивной ставки будет принят удвоенный показатель средней зарплаты в России.

Председатель правительства отметил, что первостепенной целью такой меры является выстраивание справедливой налоговой системы. Предварительно была проведена подготовительная работа, широкая дискуссия состоялась на площадках Госдумы. Большую часть предложений парламентариев в итоге учли.

"Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей, — и в результате изменения коснутся 3% работающего населения, тех, кто действительно получает больше доход", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее Антон Силуанов рассказал о модернизации налогового законодательства в России.

Напомним, что в послании Федеральному собранию 29 февраля президент России заявил о необходимости модернизации налоговой системы.

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Теги:
Налоги Правительство РФ
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