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Бизнес

"Агростартап" для нижегородских фермеров в 2024 году оценивается почти в 72 млн рублей

31 мая 2024 12:16  [91] Бизнес

Объем финансирования грантового конкурса "Агростартап" для нижегородских фермеров в 2024 году оценивается в 72,5 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Нижегородской области.

Как напомнили в ведомстве, конкурс проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".  

По словам главы нижегородского Минсельхоза Николая Денисова, грант "Агростартап" рассчитан на начинающих фермеров либо граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в качестве ИП (при получении субсидии). По условиям проекта, 10% средств должен внести сам участник.

"До семи миллионов рублей можно получить на реализацию проекта по разведению крупного рогатого скота мясных или молочных пород, до пяти миллионов рублей предусмотрено на поддержку проектов, связанных с производством картофеля и овощей, выращиванием фруктов и ягод", - рассказал Николай Денисов. 

Заявки на участие в конкурсном отборе на получение гранта принимаются до 17 июня 2024 года в управлениях сельским хозяйством муниципального образования Нижегородской области по месту регистрации гражданина, участвующего в конкурсе.

Важным критерием также является регистрация участника конкурсного отбора на территории региона.

Ранее сообщалось, что сельхозпредприятия Нижегородской области могут получить гранты на развитие.

 

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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