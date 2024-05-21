Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки в Богородске Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следователи СК России под контролем прокуратуры Нижегородской области выясняют обстоятельства травмирования ребёнка при падении из окна квартиры в Богородске. Об этом проинформировали пресс-службы ведомств.



По предварительным данным, вечером 30 мая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома по улице Туркова, выпала двухлетняя девочка. Ребёнок госпитализирован реанимационное отделение больницы, за её жизнь борются врачи.



Как установили следователи, девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Окно не было оборудовано специальными фиксаторами и замком, уточнили в СУ СК.



По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.



В Следственном Комитете напоминают нижегородцам, что необходимо ограничить доступ детей к окнам - отодвинуть всю мебель, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник. Также необходимо поставить специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребёнку открыть створку больше, чем на несколько сантиметров.

Москитные сетки не являются защитой от падений, напротив, способствуют трагедии, поскольку создают иллюзию закрытого окна.

И ни в коем случае нельзя оставлять маленьких детей одних, тем более в помещениях с открытыми окнами.