Виктор Крикунов посетил АПЗ Общество

В музее истории АПЗ состоялась встреча генерального директора Андрея Капустина с теми, кто стоял у истоков исторического шефства завода над крейсером "Слава" – командиром корабля с 1984 по 1988 год, капитаном 1 ранга Виктором Крикуновым, приехавшим в Арзамас из Новосибирска, и председателем шефского совета, почетным ветераном труда АПЗ Вячеславом Пучковым.

В память о "Славе"

Словно весточку с крейсера "Слава", долгие годы бережно хранимую в своей семье, Виктор Алексеевич передал Андрею Анатольевичу драгоценную реликвию – первый боевой вымпел, который по приказу командующего флотом был поднят на корабле в 1983 году. К тому времени завершились все заводские и государственные испытания корабля. И крейсер как боевая единица вошел в состав кораблей первой линии постоянной готовности.

Также Виктор Алексеевич привез с собой ряд изданий, которые пополнили библиотеку музея – поэтические и художественные сборники, переиздание книги "Новосибирцы – Герои Отечества", а также сборник об истории создания и развития ветеранского движения Новосибирской области.

Ещё одну реликвию с крейсера в этот день в дар музею передал Вячеслав Пучков – почетный ветеран завода, бессменный председатель заводского шефского совета над кораблем. После развала СССР, как и все боевые корабли ВМФ, ракетный крейсер "Слава" вплоть до 12 июня 1997 года нес службу под стягом уже несуществующей страны. Затем его место занял Андреевский флаг. А знамя ВМФ СССР, побывавшее вместе с крейсером почти во всех морях и океанах, много лет хранилось в семье Вячеслава Павловича. Теперь же раритет займет достойное место в музейной экспозиции.

"Можно только представить, какие реликвии сегодня были переданы музею, – сказал генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – Это действительно большая ценность, которая имеет огромное значение не только для предприятия, но и для всей нашей страны в целом. Ведь все эти вещи когда-то находились на ракетном крейсере "Слава", который впоследствии был переименован в ГРКР "Москва" – знаменитый флагман Черноморского флота. И нашему предприятию, имеющему давние дружеские традиции с Черноморским флотом, действительно посчастливилось быть причастным к такой великой истории, долгие годы являясь шефом уникального боевого корабля. Поэтому для нас это теперь одна из самых ценных реликвий заводского музея истории".

Гендиректор АПЗ поблагодарил гостей и передал Виктору Алексеевичу корпоративный подарок на память о посещении предприятия. Генеральный директор также тепло поздравил Вячеслава Павловича Пучкова с 85-летним юбилеем, который тот встретил накануне, 26 мая, и подарил ему оригинальный самовар в виде паровоза.

Лучшие шефы

В этот день в музее состоялась встреча старых друзей. Тех, кто когда-то входил в состав шефского совета крейсера, неоднократно бывал на корабле и встречал моряков в нашем городе и на заводе. В их числе Николай Живов и Вячеслав Шерстнев, которые когда-то возглавляли заводскую комсомольскую организацию предприятия. С гостями также встретились главный инженер – заместитель генерального директора АПЗ Владимир Тимофеев и начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций Оксана Скопцова.

Как начиналась история легендарного корабля и шефских связей с АПЗ, что привозили морякам во время своих визитов приборостроители и, конечно, знаменитые приезды моряков на завод – каким же это было событием! – за дружеской беседой вспоминалось многое...

Первый генеральный директор АПЗ Павел Иванович Пландин неоднократно отдыхал в Алупке. Как-то в разговоре со знакомыми моряками выяснил, что на кораблях, оснащенных самым современным оружием, не хватает элементарных вещей: канцтоваров, книг, спортинвентаря и т.д. С приобретением этого обычно и помогали шефы, в роли которых часто выступали предприятия. Заинтересованный этой идеей Павел Иванович обратился к заместителю начальника ГЛАВПУРа Алексею Ивановичу Сорокину. Уроженец с.Кирилловка Арзамасского района, адмирал флота Алексей Сорокин был давним хорошим другом директора завода. Он и помог найти подходящий корабль. Правда, тогда, в 1979 году, крейсер находился еще на стапелях Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара. Но, несмотря на это, Павел Иванович решает создать шефский совет, председателем которого назначил начальника заводского бюро надежности Вячеслава Пучкова, отдыхавшего в то время на юге. Буквально через пару дней арзамасцы отправились в Николаев знакомиться с крейсером.

"Павел Иванович – человек государственного мышления, и к вопросу шефских связей завода и крейсера подошел очень серьезно, – вспоминал Виктор Крикунов. – Он считал, что наши шефские связи должны быть лучшими в Советском Союзе, давать пользу и стране, и людям, и морякам, которые служат на таком современном корабле. У нас был заключен договор, согласно которому моряки после увольнения могли приехать в Арзамас, на завод. Они получали работу, жилье в общежитии, учились в филиале МАИ, и, таким образом, у ребят судьба определялась на много лет вперед".

Приборостроители были свидетелями многих важных событий, включая и подготовку корабля к проведению саммита на о. Мальта в 1989 году. Тогда на "Славе" должна была состояться встреча на высшем уровне между американским президентом Джорджем Бушем и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Считается, что во время этих переговоров лидеры сверхдержав провозгласили окончание "холодной войны".

"По просьбе экипажа мы готовили корабль к этой встрече, в том числе привезли хохлому и для американского президента, и для четы Горбачевых, подготовили памятные адреса, сувениры, – рассказал Вячеслав Пучков. – Вообще к этой встрече мы готовились не менее серьезно, чем моряки. Бытовая часть приема гостей на крейсере обеспечивалась нами".

Вспомнили гости и то, как по просьбе моряков на АПЗ делали сувенирные медали и памятные значки, которые они потом дарили гостям крейсера в память о посещении корабля. Как знаменитые нижегородские художники отец и сын Каманины писали прекрасные картины специально для крейсера "Слава". Как создавались семейные пары, когда после окончания службы моряки приезжали в Арзамас и делали любимым предложение.

Встреча получилась теплой и дружеской. Воспоминания о крейсере сменил рассказ экскурсовода о прошлом и настоящем АПЗ. А завершилось мероприятие памятным фото.

СПРАВКА:

Крикунов Виктор Алексеевич – ветеран Военно-морского флота, капитан I ранга. Начинал службу как командир группы управления ракетным оружием, был помощником командира на большом противолодочном корабле "Керчь", а затем старшим помощником командира на большом ракетном корабле "Смелый". С 1984 по 1988 год служил командиром флагмана Черноморского флота, знаменитого ракетного крейсера "Слава" (ГРКР "Москва"). Участвовал во многих походах, был в числе тех, кто обеспечивал безопасность первой встречи Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем на о. Мальта. В настоящее время живет в г.Новосибирске. Входит в состав ученого совета Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ), председатель попечительского совета СГУВТ; заслуженный специалист Вооруженных сил СССР; член президиума Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

Текст: Лидия Сорокина, директор Музея история АПЗ. Фото: Александр Барыкин