Ремонтные работы начались на кладбищах Нижнего Новгорода

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Ремонтные работы с наступлением благоприятной погоды начались на кладбищах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МКУ "Управление муниципальных кладбищ".
Так, на Ново-Сормовском кладбище подрядчик уже приступил к строительству дороги. Выполнены работы по планировке участка и устройству песчаного основания дорожного полотна. Завершить работы планируется до конца июля.
Кроме того, дороги также ремонтируют и на кладбищах "Новостригинское", "Копосово-Высоково" и "Стригинское".
Общий объем ремонта по кладбищенским проездам в этом году составит более 10 тыс. кв.м.
Помимо этого, подрядчикам поставлена задача убирать мусор с территории кладбищ в ежедневном режиме.
Ранее сообщалось, что памятник "Защитникам Отечества" установят на Ново-Сормовском кладбище в 2024 году.
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