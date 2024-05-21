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Общество

Ремонтные работы начались на кладбищах Нижнего Новгорода

31 мая 2024 15:43  [106] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонтные работы с наступлением благоприятной погоды начались на кладбищах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МКУ "Управление муниципальных кладбищ".

Так, на Ново-Сормовском кладбище подрядчик уже приступил к строительству дороги. Выполнены работы по планировке участка и устройству песчаного основания дорожного полотна. Завершить работы планируется до конца июля.

Кроме того, дороги также ремонтируют и на кладбищах "Новостригинское", "Копосово-Высоково" и "Стригинское". 

Общий объем ремонта по кладбищенским проездам в этом году составит более 10 тыс. кв.м.

Помимо этого, подрядчикам поставлена задача убирать мусор с территории кладбищ в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что памятник "Защитникам Отечества" установят на Ново-Сормовском кладбище в 2024 году.

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Теги:
Кладбище Ремонтные работы
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