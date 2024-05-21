Проект "Сноб" объявил о старте 13-й премии "Сделано в России" Общество

Проект "Сноб" объявил о старте 13-й премии "Сделано в России" в 2024 году.

Как сообщают организаторы, на конкурсной основе будет сделан отбор лучших проектов, придуманных и воплощенных гражданами России не ранее октября 2023 года.

Нижегородцы также могут принять участие в проекте, заполнив специальную форму.

В 2024 году в число номинаций добавлена "АРТ". Всего премия "Сделано в России" предусматривает 12 номинаций по самым различным направлениям: "Искусство", "Музыка", "Городская среда", "Общество", "Путешествия" и др.

К участию приглашаются художники, музыканты, представители театральной среды, туроператоры, меценаты, благотворительные фонды, дизайнеры, производители пищевой продукции и многие другие представители профессиональной среды.

Экспертное сообщество и читатели сайта определят лучшие проекты, само голосование традиционно пройдет в офлайн-формате.

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