Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 мая 2024 17:46  [42] Цифровые волонтеры провели для школьников и студентов обучающую сессию в Балахне
31 мая 2024 17:23  [56] Правительство РФ не поддержало законопроект о полном запрете вейпов
31 мая 2024 17:11  [79] "Волгаэнерго" организовала экскурсию для детей из центра "Улыбка" на АТЭЦ
31 мая 2024 16:58  [81] Проект "Сноб" объявил о старте 13-й премии "Сделано в России"
31 мая 2024 16:49  [117] Три нижегородских вуза вошли в мировой рейтинг университетов RUR
31 мая 2024 16:10  [120] Всемирный день без табака: как побороть пагубную привычку?
31 мая 2024 15:43  [202] Ремонтные работы начались на кладбищах Нижнего Новгорода
31 мая 2024 15:26  [140] Раненым бойцам СВО начнут предоставлять автомобили с ручным управлением
31 мая 2024 14:56  [166] Улице Яблоневую в Нижнем Новгороде перекроют до 9 июня
31 мая 2024 14:40  [174] Открытие купального сезона в Нижнем Новгороде состоится 1 июня
Общество

Проект "Сноб" объявил о старте 13-й премии "Сделано в России"

31 мая 2024 16:58  [81] Общество

Проект "Сноб" объявил о старте 13-й премии "Сделано в России" в 2024 году.

Как сообщают организаторы, на конкурсной основе будет сделан отбор лучших проектов, придуманных и воплощенных гражданами России не ранее октября 2023 года.

Нижегородцы также могут принять участие в проекте, заполнив специальную форму.

В 2024 году в число номинаций добавлена "АРТ". Всего премия "Сделано в России" предусматривает 12 номинаций по самым различным направлениям: "Искусство", "Музыка", "Городская среда", "Общество", "Путешествия" и др.

К участию приглашаются художники, музыканты, представители театральной среды, туроператоры, меценаты, благотворительные фонды, дизайнеры, производители пищевой продукции и многие другие представители профессиональной среды.

Экспертное сообщество и читатели сайта определят лучшие проекты, само голосование традиционно пройдет в офлайн-формате.

18+
  

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Премия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph